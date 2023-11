No Stress Party By Laurent Wolf Zénith de Paris – La Villette, 21 mars 2024, PARIS.

No Stress Party By Laurent Wolf Zénith de Paris – La Villette. Un spectacle à la date du 2024-03-21 à 20:00 (2024-03-21 au ). Tarif : 46.5 à 68.5 euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) présente Le son, la lumière et les vibrations. Laurent Wolf baigne dans cette sainte trilogie nocturne depuis ses débuts. Quelques décennies et des centaines de clubs plus tard, Laurent Wolf, DJ international et producteur du tube planétaire « No Stress », sera aux platines de cette soirée unique pour mixer le meilleur des années 2000 et retracer toute cette époque marquée par l’arrivée et l’explosion de la musique électronique. Ce spectacle futuriste, visuel et immersif, va nous téléporter de nouveau dans cette époque mythique, au son des meilleurs hits du Queen, du Pacha, des Bains Douches, de la Loco et de tous les autres clubs où Laurent Wolf a mixé. Un véritable retour vers le futur du clubbing avec un DJ incontournable de la french touch et de la scène électronique. No Stresssssss ! Laurent Wolf Laurent Wolf



Zénith de Paris – La Villette PARIS Parking Porte de la Villette Paris

46.5

EUR46.5.

