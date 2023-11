Madison Beer The Spinnin Tour – Zénith, Paris Zénith de Paris – La Villette, 20 mars 2024, PARIS.

Madison Beer The Spinnin Tour – Zénith, Paris Zénith de Paris – La Villette. Un spectacle à la date du 2024-03-20 à 20:00 (2024-03-20 au ). Tarif : 47.7 à 62.0 euros.

Live Nation (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente MADISON BEERThe Spinnin Tour COMMANDES LIMITEES A 8 PLACES MAXIMUM La chanteuse et actrice Madison Beer est connue pour sa pop effervescente et nostalgique. Elle est passée d’une popularité sur les réseaux sociaux à un contrat avec un grand label et un soutien de Justin Bieber alors qu’elle n’était encore qu’une jeune adolescente. Des sorties telles que l’EP As She Pleases (2018), classé au Billboard 200, et le single britannique « All Day and Night » (par Jax Jones avec Martin Solveig), classé dans le Top 10, ont précédé son premier album complet, Life Support (2021). Ce dernier mélangeait sa pop pleine d’entrain avec des styles alt-pop et R&B plus sombres. Passionnée de musique et expérimentatrice depuis son plus jeune âge, Madison Elle Beer, originaire de Long Island, dans l’État de New York, a commencé à poster des vidéos d’elle-même en train de chanter des reprises de diverses chansons connues dès l’âge de 13 ans, en 2012. En l’espace de quelques mois, l’idole de la pop Justin Bieber a découvert sa version de « At Last » d’Etta James et l’a partagée avec ses plus de 25 millions de followers sur Twitter. La couverture médiatique qui en a résulté lui a permis de signer un contrat d’enregistrement avec Island Records et un contrat de management avec le manager de Bieber l’année suivante. À la même époque, Beer a également tenu un petit rôle dans le film indépendant Louder Than Words, avec David Duchovny, qui a été présenté en première au festival du film à la fin de l’année 2013. Son premier single, « Melodies », poétique et mélismatique, est également sorti à la fin de l’année. La voix de Beer a commencé à résonner sur les chansons d’autres artistes, notamment « Valentine » de Cody Simpson et le morceau club de 2015 « I Won’t Let You Walk Away » de Mako . Elle a finalement publié son premier EP solo, As She Pleases, en 2018. Le single « Home with You » a atterri dans le Top 30 en Norvège, tandis que l’EP a atteint la première moitié du Billboard 200. La même année, Beer a publié le single non-album « Hurts Like Hell » en featuring avec Offset . Au début de l’année 2019, le titre de Jax Jones » All Day and Night « , qui met en vedette Martin Solveig et Beer, a atteint la dixième place du classement des singles au Royaume-Uni et la septième place en Irlande. Elle fait une apparition dans le Billboard Canadian Hot 100 avec « Selfish » l’année suivante. Neuf ans après avoir fait de Bieber un fan, Beer a sorti son premier album, Life Support, au début de l’année 2021. Il a surpassé son premier EP au Billboard 200, atteignant la 65e place. D’autres singles ont suivi cette année-là, notamment « Carried Away » avec Surf Mesa et « Reckless ». En juillet 2022, elle sort « I Have Never Felt More Alive », qui fait partie de la bande originale du film Fall. ~ Marcy Donelson, Rovi Madison Beer Madison Beer

Votre billet est ici

Zénith de Paris – La Villette PARIS Parking Porte de la Villette Paris

47.7

EUR47.7.

