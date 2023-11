Ronisia Zénith de Paris – La Villette, 2 mars 2024, PARIS.

Ronisia Zénith de Paris – La Villette. Un spectacle à la date du 2024-03-02 à 20:00 (2024-02-09 au ). Tarif : 40.0 à 56.5 euros.

RONISIA Savant cocktail entre néo-RNB et afro, avec des collaborations réunissant le meilleur de la scène française et internationale, la jeune femme mutliplie les disques d’or et de platine. Voix et mélodies de toute une génération, Ronisia est de retour avec un nouvel album Era 2024 et une date parisienne exceptionnelle. Ronisia Ronisia

Zénith de Paris – La Villette PARIS Parking Porte de la Villette Paris

