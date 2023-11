The 1975 – Still… at their very best Zénith de Paris – La Villette, 1 mars 2024, PARIS.

The 1975 – Still… at their very best Zénith de Paris – La Villette. Un spectacle à la date du 2024-03-01 à 20:00. Tarif : 56.5 à 76.3 euros.

Live Nation (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente ce concert. THE 1975Still… at their very bestLe groupe britannique The 1975, en constante évolution, équilibre un dance-rock accrocheur et une sophistication adulte contemporaine avec des incursions arty dans l’electronica et la pop . Le groupe a fait ses débuts en 2013 avec son album The 1975, qui l’a propulsé au rang de star internationale, en arrivant en tête des ventes au Royaume-Uni et en se classant dans le Top 30 du Billboard 200. Ils ont fait encore mieux avec I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware of It, en 2016, qui a atteint la première place en Angleterre et aux États-Unis. Bien qu’ils soient restés des habitués des charts, atteignant le Top 5 avec A Brief Inquiry Into Online Relationships en 2018 et Notes on a Conditional Form en 2020, ils ont continué à expérimenter avec leur son, embrassant une esthétique pop toujours plus variée. The 1975 The 1975

Zénith de Paris – La Villette PARIS

