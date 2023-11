Les Cowboys Fringants – Les Antipodes Zénith de Paris Catégorie d’Évènement: Paris Les Cowboys Fringants – Les Antipodes Zénith de Paris, 21 juin 2024, PARIS. Les Cowboys Fringants – Les Antipodes Zénith de Paris. Un spectacle à la date du 2024-06-21 à 20:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 40.0 à 55.0 euros. LES COWBOYS FRINGRANTS « Les Antipodes » Les Cowboys Fringants présentent « Les antipodes », leur dixième album de chansons originales en plus de vingt ans d’une carrière résolument phénoménale. Les antipodes, tel un Polaroid du monde actuel, d’une société qui carbure aux extrêmes, bouleversée par des visions souvent complètement opposées. Soulevant les foules partout où elle va, la bande de Marie-Annick, Jean-François, Jérôme et Karl poursuit sa route, heureuse de retrouver ses fans, garde le cap avec des nouvelles chansons toujours aussi percutantes. Les Cowboys Fringants Votre billet est ici Zénith de Paris PARIS Parking Porte de la Villette Paris 40.0

EUR40.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Zénith de Paris Adresse Parking Porte de la Villette Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville Zénith de Paris latitude longitude 0.0;0.0

Zénith de Paris PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/