HEXAGONE MMALa ligue européenne professionnelle HEXAGONE MMA est de retour au Zénith de Paris le 26 janvier 2024 !Après sa victoire exceptionnelle par KO, le youtubeur star GregMMA retrouvera la compétition le 26 janvier 2024, en tête d’affiche d’une carte exceptionnelle d’HEXAGONE MMA au Zénith de Paris.Au programme : un match de championnat du monde, des superfights, des combattants internationaux et plus de 4 heures de MMA. Vous pouvez être sûr de vivre une soirée inoubliable.Diffusé dans plus de 150 pays dans le monde, HEXAGONE MMA est le rendez-vous MMA à ne pas rater !Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable de combats et de spectacle. Obtenez vos billets dès maintenant et venez vivre l’expérience HEXAGONE MMA en direct à Paris ! Programme :Premier combat : 19h00Carte Principale : 20h30Liste des combats à venir.

