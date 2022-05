Women’s Exhibition Yellow Cube Gallery Paris Catégorie d’évènement: Paris

Women’s Exhibition Yellow Cube Gallery, 6 mars 2020 19:30, Paris. Vendredi 6 mars 2020, 19h30 Sur place Entrée libre https://www.facebook.com/events/2576464555962636/ Exposition Artistes femmes À l’occasion de la journée internationale des femmes le 8 mars, la Yellow Cube Gallery a décidé de mettre les femmes à l’honneur à travers l’exposition: ” Yellow Women’s Exhibition ” du vendredi 6 mars au 28 mars 2020. Vous pourrez assister lors du vernissage à la performance IMAVI présentée par le Laboratoire de la contre-performance de 19H40 à 20H20 lors du vernissage. Cette exposition réunira plus de 14 femmes artistes, des femmes parlant de femmes. Différent médiums seront visibles tels que la peinture, le collage, la sculpture, la photographie, la vidéo, la performance, la sérigraphie, l’illustration… Cette exposition débutera alors avec le vernissage de la “Yellow Women’s Exhibition” : le vendredi 6 mars 2020 de 19h00 à 22h00. La galerie ouvrira également ses portes exceptionnellement le dimanche 8 mars à l’occasion de la journée international des femmes de 16h00 à 19h00. Yellow Cube Gallery 78 rue du dessous des berges, 75013, Paris 75013 Paris Paris 13e Arrondissement Paris vendredi 6 mars 2020 – 19h30 à 20h00

