Vernissage : Ligne Rebelle Yellow Cube Gallery, 12 mai 2022 19:00, Paris.

Jeudi 12 mai, 19h00 Sur place Entré libre yellowcubegallery@gmail.com

La Yellow Cube Gallery Paris&The LT Gallery Beyrouth ont le plaisir de vous convier au vernissage le jeudi 12 Mai de l’exposition : “ Ligne Rebelle “ rétrospective de l’artiste Mansour El Habre.

La Yellow Cube Gallery Paris & The LT Gallery Beyrouth ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition : “ Ligne Rebelle “ rétrospective de l’artiste libanais Mansour El Habre retraçant 10 ans de création. À travers ses lignes en tension permanente, il nous propose un équilibre inattendu.

Le vernissage aura lieu le jeudi 12 mai 2022 à Paris, à la Yellow Cube Gallery 19H à 22H.

Exposition : 12 mai au samedi 4 juin 2022.

Finissage : Vendredi 3 juin 19H / 22H

78 rue du Dessous des Berges,

75013 Paris

Du mardi au samedi de 10H à 19H

Communiqué de l’exposition :

Avec un appétit insatiable pour représenter l’instantané, Mansour El Habre aspire sans relâche à saisir cet élément transitoire et fugitif dont la métamorphose se déroule si rapidement. La vie urbaine chaotique de Beyrouth est cruciale pour la vision de l’artiste, car il dépeint continuellement ses propres interprétations sur papier. À chaque instant, les vibrations de son environnement insufflent une nouvelle vie à son imagination.

Le style visuel de l’artiste est déterminé par une idéologie plutôt que par une ligne directrice esthétique reconnaissable. Au cours des 10 dernières années, El Habre a développé un style remarquable pour sa dureté, son intensité visuelle et son défi constant à la forme conventionnelle rationnelle. Dans son attitude rebelle, on peut voir des inspirations au mouvement COBRA, qui a forgé une voie différente vers l’expression artistique, loin des traditions centenaires des beaux-arts.

S’inspirant de son environnement immédiat, l’artiste accomplit son approche philosophique à travers la distorsion, l’exagération et la fantaisie, en utilisant des mono-lignes irrégulières et des traits de peinture rugueux aux couleurs discordantes. Il dépeint souvent l’élément humain dans des compositions bondées et agitées reflétant leur instabilité et leur atmosphère chargée d’émotion dans une ville chaotique.

Cette série d’œuvres emmène le spectateur dans une promenade dans le passé de l’artiste. Les lignes, les couleurs et les compositions en constante évolution pour créer un mirage poétique où les éléments ne servent plus l’élément humain dominant, mais travaillent ensemble pour créer une œuvre harmonieuse, audacieuse et à la fois controversée.

Yellow Cube Gallery 78 rue du Dessous des Berges 75013 Paris Paris 13e Arrondissement Paris

09 53 17 83 61 http://yellowcubegallery.com Tram T3a, Station Avenue de France-Métro ligne 14 ou RER C, Station Bibliothèque François Mitterrand

jeudi 12 mai – 19h00 à 22h00

