Journée Portes Ouvertes XP Paris XP School Paris Paris, 8 juillet 2023 13:00, Paris.

Journée Portes Ouvertes XP Paris XP School Paris Paris Samedi 8 juillet, 13h00

Venez participer à notre prochaine Journée Portes Ouvertes au sein de notre campus XP de Paris (84 quai de la Loire, 75019 PARIS) et découvrez les métiers du jeu vidéo et de l’esport. Samedi 8 juillet, 13h00 1

https://xp.school/agenda/journee-portes-ouvertes-paris/

Venez participer à notre prochaine Journée Portes Ouvertes au sein de notre campus XP de Paris (84 quai de la Loire, 75019 PARIS) et découvrez les métiers du jeu vidéo et de l’esport.

Vous êtes passionné(e)s par cet univers et vous souhaitez en savoir plus sur les cursus et les opportunités professionnelles qui s’offrent à vous ? XP Paris vous accompagne dans votre orientation Post Bac autour des métiers du jeu vidéo et de l’esport !

Inscrivez-vous à nos prochaines Journées Portes Ouvertes et profitez d’une immersion à 360° dans les campus XP.

Au programme de la Journée Portes Ouvertes

Rencontre et échanges avec les étudiants de l’école XP pour en découvrir davantage sur leur parcours

Participation à des ateliers de streaming, d’introduction à l’événementiel ou encore d’initiation à la création de jeux vidéo

Orientation autour des métiers de ce secteur en croissance : présentation de la map des métiers et des perspectives d’avenir

Présentation des parcours XP de l’événementiel, au game design au marketing des jeux vidéos en passant par le coaching et le management de joueurs.

XP School Paris 84 quai de la Loire, 75019 PARIS Quartier de la Villette Paris 75019