Paris Winter Rock Fest La Bellevilloise Paris, samedi 27 janvier 2024.

Le dimanche 28 janvier 2024

de 11h30 à 20h00

Le samedi 27 janvier 2024

de 11h30 à 20h00

.Tout public. payant Sur place : 7 EUR

-16 ans : 5 EUR

Le 27 et 28 janvier nous sommes heureux d’accueillir la douzième édition parisienne du Paris Winter Rock Fest à La Bellevilloise !

Un festival d’un week-end mettant en vedette l’avenir du rock and roll ! Venez soutenir 35 groupes d’enfants et d’adultes de la Park Slope Rock School PARIS pour leur Winter Rockfest annuel. PSRS est un programme de musique et de performance né à Brooklyn pour les enfants de 8 à 18 ans et les adultes !

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Contact :

Paris Winter Rock Fest