Atelier d’etegami « Les Oiseaux » Ville d’Avray Paris Catégorie d’Évènement: Paris Atelier d’etegami « Les Oiseaux » Ville d’Avray, 27 mai 2023 10:00, Paris. Découvrez les oiseaux et les insectes de nos jardins puis dessinez-les pour leur donner la parole. Samedi 27 mai, 10h00 1 Initié par Koike Kunio au Japon, l’etegami consiste en une carte peinte d’un motif accompagné d’un message que l’on envoie à son entourage. Découvrez les oiseaux et les insectes de nos jardins puis dessinez-les pour leur donner la parole. De 10h à 12h. Atelier gratuit pour la famille à partir de 7 ans. Au Foyer des associations Salle n°3, Place Charles de Gaulle. (Au pied de la Maison pour tous) Ville d’Avray Place Charles de Gaulle Quartier du Faubourg-du-Roule Paris 75008 Détails Heure : 10:00 Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Ville d'Avray Adresse Place Charles de Gaulle Ville Paris Lieu Ville Ville d'Avray Paris

Ville d'Avray Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier d’etegami « Les Oiseaux » Ville d’Avray 2023-05-27 was last modified: by Atelier d’etegami « Les Oiseaux » Ville d’Avray Ville d'Avray 27 mai 2023 10:00 Ville d'Avray Paris

Paris