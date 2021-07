Paris : Ville d’apprentissage et de découvertes Générator, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Paris.

Bien que la géographie soit perçue comme un concept abstrait, elle permet dès le plus jeune âge de se repérer dans un espace élargi, d’entrer dans une démarche d’ouverture et de positionner l’enfant comme citoyen du monde. Les enfants sont invités pendant 5 jours et 4 nuits à s’évader à Paris : faire partie d’un groupe, évoluer ensemble comme citoyens, bouger en découvrant la capitale, profiter de l’ouverture culturelle qu’elle offre, de son histoire et tout ce qu’elle a de merveilleux. Partir à la découverte de la capitale dans un petit groupe de 10 enfants donnera à chacun la chance de s’ouvrir à ce qui l’entoure et d’évoluer dans une bonne cohésion de groupe. Le matin, les animateurs proposeront des séances pour renforcer les acquis et compétences scolaires avec les cahiers de vacances et autres activités ludiques et éducatives. Nous mettrons le focus sur l’expression écrite et orale en proposant des temps d’expression et d’échanges. Chaque enfant recevra un support présentant un lieu ou monument parisien qu’il restituera au groupe avant de partir à la découverte du monument : La tour Eiffel pour son histoire et son rayonnement dans le monde entier L’Arc de Triomphe pour les commémorations qui s’y déroulent Le Palais de l’Elysée pour échanger sur les valeurs républicaines Les Invalides pour leur intérêt historique Le musée Picasso pour la richesse de son fonds et pour ses expositions Cet exercice aura pour objectifs d’acquérir des connaissances, d’apprendre à les partager, de renforcer la confiance en soi et l’aisance à l’oral. Au-delà de la découverte de la ville de Paris, de ses symboles et de ses quartiers, c’est permettre à l’enfant de travailler ses capacités d’observation. Ceci pour entrer dans une logique de comparaison et d’interaction avec sa propre ville et susciter son envie de partager. Finalement, ce sera un grand moment de partage en famille au retour.

