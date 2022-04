Paris-Versailles Quai Jacques Chirac Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 25 septembre 2022

La Grande Classique Paris-Versailles est de retour cette année. La 43e édition se tiendra le dimanche 25 septembre. Nous vous invitons à vous inscrire dès à présent ! Paris-Versailles est une grande course qui relie les deux grandes villes entre elles. Sachez aussi que la course du Paris-Versailles a aussi son Village Expo installé au Palais des Sports Robert Charpentier à Issy-les-Moulineaux et où sont regroupés plusieurs exposants. Parcours 2022, à venir Quai Jacques Chirac Quai Jacques Chirac – Aux pieds de la Tour Eiffel 75007 Paris Contact : https://www.facebook.com/courseparisversailles/ https://www.facebook.com/courseparisversailles/ https://www.parisversailles.com/site/comment-sinscrire/

