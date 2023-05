Paris Vélotour : une balade insolite à vélo le 28 mai Catégorie d’Évènement: ile de france Paris Vélotour : une balade insolite à vélo le 28 mai, 28 mai 2023, . Le dimanche 28 mai 2023

de 08h30 à 16h00

.Public adolescents adultes. payant Enfant de -12 ans : 7,5€

Adulte : 15€

Paris Vélotour revient le 28 mai pour une balade insolite à vélo, à faire en famille. Une dizaine de lieux insolites sont à découvrir d’une façon originale, ludique et sportive ! Vous avez déjà pédalé dans le Château de Vincennes ? Visité à vélo une caserne de pompiers ? Traversé des parkings, des hôtels privés ou des bâtiments publics ? C’est le concept de Vélotour qui vous fait redécouvrir votre ville en traversant à vélo une dizaine de lieux insolites… Les départs se feront entre 8 h 30 et 12 h dans le village de l’événement, dans le 12e arrondissement. Un parcours cyclo-ludique de 17 à 27 km, ouvert à toute la famille, sera également proposé et permettra de découvrir des enceintes sportives, des lieux et monuments historiques… Inscrivez-vous, la billetterie est ouverte ! Village départ-arrivée : Esplanade Saint-Louis 75012 Paris Contact : https://velotour.fr/paris velotour@velotour.fr https://www.facebook.com/velotour.officiel https://www.facebook.com/velotour.officiel www.velotour.fr/paris

