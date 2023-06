Bluesmania Paris V Paris, 21 juin 2023, Paris.

Bluesmania Mercredi 21 juin, 19h30 Paris V

On vous attend nombreux le 21 juin pour fêter la musique avec nous devant le 106 rue Mouffetard (75005)

1ère partie : reprises en duo acoustique

2ème partie électrique avec le groupe Bluesmania ?? Bluesmania, c’est deux guitares, une basse une batterie et une chanteuse, pour des reprises de blues et de rock électrique. Le répertoire est assez varié de Lynyrd Skynyrd à ZZ Top, en passant par BB King, Eric Clapton, Joe Bonamassa, Gary Moore, Neil Young, Santana et bien d’autres… Ça fleure bon l’Amérique dans ce qu’elle a produit de meilleur ! (pas de politique évidemment…)

Paris V 106 rue Mouffetard, Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

