Soirée Top Gun UGC Ciné Cité Bercy, 30 mai 2022 18:30, Paris.

Lundi 30 mai, 18h30 Sur place 10 euros https://www.pass-event.com/events/796-soiree-ipsa-x-top-gun/ticketing/order

Les associations STUD’ACT et IPSA FLIGHT se joignent à l’IPSA pour vous inviter à une soirée spéciale TOP GUN MAVERICK caritative, avec projection privée du film, dont la recette sera reversée à l’ONG Aviation Sans Frontières.

Rendez-vous le lundi 30 mai à 18h30, à l’UGC Bercy Village (Cour St Emilion)

Prix de la place avec un ticket de tombola : 10€

Nombreux lots à gagner (livres dédicacés par Thomas Pesquet, goodies Top Gun, etc.)

After-movie proposé par le BDE Stell’air

Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’ONG partenaire de l’IPSA : Aviation Sans Frontières

Depuis maintenant plus de deux ans, Stud’Act s’emploie à construire un solide partenariat entre l’IPSA et l’ONG Aviation Sans Frontières :

Association fondée en 1980, et parrainée depuis 2019 par Thomas Pesquet

Plus de 800 bénévoles

Accompagnement de plus de 4000 réfugiés par an

Transport de plus de 40 tonnes de fret par an

Accompagnement d’enfants en urgence médicale

Nous vous attendons nombreux !

(La soirée est ouverte à tous: Ipsaliens, Alumni et grand public)

À propos de l’IPSA

Créée il y a 60 ans, l’IPSA est une école d’ingénieurs fondamentalement orientée Air et Espace. Mais pas seulement. Le décloisonnement des disciplines, les progrès survenus dans l’ensemble des transports, le type même de compétences délivrées par l’école lui ont ouvert largement le champ des nouvelles mobilités sur terre et dans l’eau, qui empruntent de plus en plus leurs technologies à l’aviation. Basée à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose à ses étudiants une formation d’ingénieurs en 5 ans et un cursus Bachelor en 3 ans. Ils bénéficient d’une pédagogie qui privilégie l’international et qui s’adapte aux besoins des entreprises du secteur aérospatial. L’école a développé des partenariats durables avec cette industrie, tant au niveau civil que militaire. En prise directe avec les grands décideurs et les spécialistes du domaine, l’école permet à ses étudiants de rentrer de plain-pied dans la vie active et de vivre totalement leur passion. L’IPSA est intégrée au Concours Advance qui donne accès à 4 écoles d’ingénieurs (IPSA, EPITA, ESME et Sup’Biotech) implantées sur 13 campus en France.

UGC Ciné Cité Bercy 2 Cour Saint Emilion 75012 Paris 75012 Paris Quartier de Bercy

lundi 30 mai – 18h30 à 22h30