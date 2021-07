Paris Parc des Rives de Seine Paris PARIS / TOKYO Parc des Rives de Seine Paris Catégorie d’évènement: Paris

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 0h à 23h59

gratuit

À l’invitation de la Ville de Paris, la Maison Européenne de la Photographie présente « PARIS/TOKYO », un accrochage en plein air des œuvres du célèbre photographe japonais Daido Moriyama. En écho à l’exposition « Moriyama ‒ Tomatsu : Tokyo » à la MEP jusqu’au 24 octobre, l’artiste présente une sélection de 22 photographies montrant à la fois sa fascination pour sa ville, Tokyo, ainsi que son amour pour Paris où il a vécu un an en 1988-89. Daido Moriyama est une légende dans le monde de la photographie. Il a passé sa vie à photographier les rues des villes du monde entier, de Tokyo à New York, de Sao Paolo à Londres et, bien sûr, Paris. En couleur ou en noir et blanc, son travail ne cesse de proposer un regard neuf et pertinent sur ce qui l’entoure. « PARIS/TOKYO » donne à voir à la fois l’effervescence de la vie tokyoïte et la fascination qu’exerce la « Ville Lumière » sur ce maître de la photographie japonaise. Cette installation, visible du 10 juillet au 22 août 2021, est présentée dans le cadre de l’Hyper Festival de la Ville de Paris, une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui propose plus de 200 événements sur l’espace public durant l’été. DAIDO MORIYAMA Né en 1938 à Osaka, Daido Moriyama est un photographe incontournable de la scène artistique d’après-guerre. Membre de Provoke, célèbre revue d’avant-garde japonaise de la fin des années 1960, Moriyama bouscule les dogmes de la photographie, s’écartant dans de nombreuses séries de tout réalisme par des images granuleuses, floues, très contrastées. Moriyama a publié de nombreux livres qui ont marqué l’histoire de la photographie : Japan a Photo Theater (1968), Farewell Photography (1972), Light and Shadow (1982) ou encore Lettre à St. Loup (1990). Son œuvre représente un tournant dans la pratique de la photographie. Elle est régulièrement présentée dans les plus grands musées. La MEP lui consacre actuellement l’exposition Moriyama – Tomatsu : Tokyo. MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE Située au cœur du Marais, la MEP est un lieu d’exposition dédié à la photographie. Soutenue par la Ville de Paris, elle rassemble également une vaste collection de photographies d’après-guerre et l’une des plus importantes bibliothèques spécialisées en Europe. La MEP présente jusqu’au 24 octobre 2021 l’exposition « Moriyama ‒ Tomatsu : Tokyo » qui montre la capitale nippone vue par deux grands maîtres de la photographie japonaise d’après-guerre. TOUT PARIS PLAGES Expositions -> Photographie Parc des Rives de Seine quai des célestins Paris 75004

Contact :Maison européenne de la photographie + 33 1 44 78 75 00 info@mep-fr.org https://www.mep-fr.org/ https://www.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie https://twitter.com/mep_paris

Photo courtesy of Daido Moriyama Photo Foundation + Akio Nagasawa Gallery

