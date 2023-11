Courgette – Théâtre Tristan Bernard, Paris THEATRE TRISTAN BERNARD, 11 novembre 2023, PARIS.

THEATRE TRISTAN BERNARD. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 17:00

COURGETTEAdapté du roman de Gilles Paris « Autobiographie d’une courgette »Avec : Vanessa Cailhol, Florian Choquart, Garlan Le Martelot, Lola Roskis Gingembre, Vincent ViottiAprès Ma vie de Courgette (deux césars en 2017), Pamela Ravassard et Garlan Le Martelot adaptent pour le théâtre le roman de Gilles Paris, Autobiographie d’une Courgette, en nous racontant une histoire pleine de lumière et de musique… De quoi parle la pièce de théâtre Courgette ? À la suite d’un accident familial, Icare, alias Courgette, se retrouve dans un « foyer pour enfants écorchés » où il rencontre Simon, Ahmed, et la mystérieuse Camille. Là où le jeu et la poésie deviennent une nécessité, ils vont apprendre à se construire, à « s’élever » et à « recoudre » leur cœur… Et puis il y a Raymond, le gendarme, qui va peu à peu endosser le rôle de père de substitution, et qui, grâce à Courgette, va aussi reprendre goût à la vie… Rencontrer autrui devient la possibilité d’un espoir, hors de tout déterminisme, en faisant preuve de résilience. La presse en parleScotché ! Mise en scène renversante ! LE PARISIENOn rit, on pleure. Ça fait un bien fou ! LA MARSEILLAISEInterprétation virtuose ! L’ŒIL D’OLIVIERUne pépite ! VAUCLUSE MATIN Infos pratiques : Spectacle conseillé à partir de 9 ans.Durée : 1h25Tarifs :Catégorie 1 : 41,60€ – Adhérent FNAC : 32,80€Catégorie 2 : 32,80€ Salle :Pas d’accès PMRMétros SAINT-LAZARE ou VILLIERS ou EUROPE Bus 95 Arrêt Europe – 21/22/ 27/28/29/42 Arrêt Saint-Lazare – 30 Arrêt Villiers – 94/66 Arrêt Rome Parkings proches SAINT-AUGUSTIN ou VILLIERS Heure D’arrivée conseillée : 15 minutes avant début du spectacle Courgette Courgette

THEATRE TRISTAN BERNARD PARIS 64, rue du Rocher Paris

