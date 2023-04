La Veillée, Quelle est votre Histoire ? – Théâtre Tristan Bernard, Paris THEATRE TRISTAN BERNARD PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

La Veillée, Quelle est votre Histoire ? – Théâtre Tristan Bernard, Paris THEATRE TRISTAN BERNARD, 5 juin 2023, PARIS. La Veillée, Quelle est votre Histoire ? – Théâtre Tristan Bernard, Paris THEATRE TRISTAN BERNARD. Un spectacle à la date du 2023-06-05 à 20:00 (2023-06-05 au ). Tarif : 29.7 à 29.7 euros. Se réunir autour d’un feu pour échanger des histoires, avec les bruits de la nuit en fond sonore et la forêt pour décor. Voilà le genre de moments qu’ont voulu recréer Patrick Baud et Damien Maric: ceux que l’on partage entre amis les soirs d’été, en découvrant chaque nouveau récit avec émerveillement. La Veillée est inspirée d’un concept américain, The Moth, créé par le poète et romancier Georges Dawes Green en 1997. Le principe est simple: une scène, un public, et des histoires extraordinaires racontées par les personnes qui les ont vécues… La Veillée La Veillée Votre billet est ici THEATRE TRISTAN BERNARD PARIS 64, rue du Rocher Paris 29.7

