FLH PRODUCTION (PLATESV-D-2022-004805) PRESENTE : ce spectacle « La comédie la plus fraiche de l’été » Bryan célèbre influenceur se prépare à faire une Big annonce à sa communauté dans un live juste au moment où débarque Jean Pascal ( Florian Hessique ) un livreur un peu fan et très envahissant. Imprévus, rebondissements, avalanche et coupure de réseau, rien ne va se passer comme prévu ! Qui sera l’influencé ou l’arnaqueur et surtout qui est le plus mytho des deux ? Mise en scène : Franck Le Hen Assistante mise en scène : Elisabeth Jeanneau Distribution : Florian Hessique – Léo Romain Référencement : Théâtre – Humour – Célébrité au théâtre (Florian Hessique) Production : FLH Production Crédits photos affiche : Arthur Romain Lieu : Théâtre Trévise, 14 rue de trévise , 75009 Paris Durée du spectacle : 1h15 Florian Hessique Florian Hessique

THEATRE TREVISE PARIS 14, RUE TRÉVISE Paris

