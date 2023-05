Je t’Aime à l’Algérienne – Théâtre Trévise, Paris THEATRE TREVISE, 28 avril 2023, PARIS.

Je t’Aime à l’Algérienne – Théâtre Trévise, Paris THEATRE TREVISE. Un spectacle à la date du 2023-04-28 à 21:30 (2023-04-28 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

RENTREZ DANS L’ART présente ce spectacle La plus méditerranéenne des comédies romantiques est de retour à Paris ! Carlo est décidé : il va annoncer à son meilleur ami Farid qu’il est en couple avec sa soeur Aicha depuis 2 ans et qu’ils veulent se marier. Le saviez vous ? Cette pièce a été lancée en 2016, après 5 festivals d’Avignon, une tournée en France et à l’inetrnational, elel compte déjà plus de 1000 représengtations et 450000 spectateurs… Je t’aime à L’algérienne

THEATRE TREVISE PARIS 14, RUE TRÉVISE Paris

26.4

EUR26.4.

