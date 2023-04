Christophe Aléveque-Revue De Presse THEATRE TRAVERSIERE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Christophe Aléveque-Revue De Presse THEATRE TRAVERSIERE, 12 avril 2023, PARIS. Christophe Aléveque-Revue De Presse THEATRE TRAVERSIERE. Un spectacle à la date du 2023-04-12 à 20:30 (2023-04-12 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros. Patrick Pacalon présente : ce spectacle. Rire de tout, en avoir le droit et le garder… Si Christophe Alévêque s’évertue encore à faire sauter toutes les “bombes” à sa portée, c’est parce que c’est encore la meilleure façon qu’il a trouvé pour les désamorcer. En humoriste engagé/dégagé, en clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actu et ce qu’en dit la presse : il fait sa « revue » sur scène. À son pupitre, dans un fatras de papiers, d’articles et de notes mises à jour continuellement (il finit de les écrire juste avant de monter sur scène), il s’attaque aussi bien aux grands sujets d’actualité qu’aux petits. Tout lui est permis, surtout mettre a mal l’impunité des « puissants » et des manipulateurs de l’information. En ces temps de couvre feu moral, il a trouvé un espace de liberté d’expression totale. Salvateur ! Christophe Aléveque-Revue De Presse Votre billet est ici THEATRE TRAVERSIERE PARIS 15 BIS, RUE TRAVERSIÈRE Paris 30.8

