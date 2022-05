L’opérette ” Passionnément” au Théâtre Saint Leon les 16 et 17 mars theatre saint leon 75015 Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’opérette ” Passionnément” au Théâtre Saint Leon les 16 et 17 mars theatre saint leon 75015, 16 mars 2020 20:00, Paris. 16 et 17 mars 2020 Sur place https://www.helloasso.com/associations/l-artemuse/collectes/projet-passionnement?fbclid=IwAR2riCZTy_HAkUOdNkajkhTdxJegExn4GksFk9b_wtwj4ya89TYdGGkAW48 Opérette Passionnément au theatre saint leon L’opérette ” Passionnément” de André Messager au Théâtre Saint Léon par L’ Artémuse les 16 et 17 mars 2020 à 20:00 heures. 11 Place du cardinal amette 75015. La distribution est torride : Les ardentes soprani Isabelle Debauve et Agathe Trébucq, Les brûlants barytons Frédérik Fournier et Jean-Marc Savigny L’étincelant ténor Martin Jeudy dans une chaleureuse mise en scène du mezzo Florence Alayrac sous la direction musicale flamboyante du pianiste Jean Dubé Tarifs, réservations: https://www.helloasso.com/associations/l-artemuse/collectes/projet-passionnement?fbclid=IwAR2riCZTy_HAkUOdNkajkhTdxJegExn4GksFk9b_wtwj4ya89TYdGGkAW48 theatre saint leon 75015 11 PLACE DU CARDINAL AMETTE75015 75015 Paris Paris 15e Arrondissement Paris lundi 16 mars 2020 – 20h00 à 20h30

