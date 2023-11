Les Gros Patinent Bien – Théâtre Saint Georges, Paris THEATRE SAINT GEORGES, 17 novembre 2023, PARIS.

Le Théâtre Saint-Georges (L/R/22/010030 / 011341 / 011057) présente : ce spectacle. Après Bigre, Molière de la Comédie 2017, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feu d’artifice de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de « cartoons » et d’une épopée shakespearienne.Il quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours. Mais l’acteur en costume trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées. Aventures rocambolesques déployées à force d’astuces et de gags, c’est une explosion d’idées géniales et farfelues. De : Pierre GUILLOIS et Olivier MARTIN-SALVANDistribution : Avec en alternance : Didier BOULLE ou Jonathan PINTO-ROCHA ou Pierre BÉNÉZIT et Grégoire LAGRANGE ou Édouard PÉNAUD ou Baptiste CHABAUTYIngénierie carton : Charlotte RODIÈRE Genre : Comédie Durée : 80 minutes Public : à partir de 11 ans« On est conquis » LE MONDE« Irrésistible » LES INROCKS« Un délire cartoonesque jamais vu sur scène » LE PARISIEN« Un spectacle drôle et poétique, plein de générosité » RFI« Une comédie espiègle, à nulle autre pareille » TELERAMA« Une vivifiante cure de rire » LA CROIX« Hilarant » FRANCE INTER« Ils déchainement des tempêtes de rires » L’OBS« Inoubliable » LE BONBON Les Gros Patinent Bien Les Gros Patinent Bien

