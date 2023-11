La Maison du Loup – Théâtre Rive Gauche, Paris THEATRE RIVE GAUCHE, 8 novembre 2023, PARIS.

Théâtre Rive Gauche (L-R-21-3733/35/36) présente ce spectacle. LA MAISON DU LOUPUn texte de Benoit SOLÈSMise en scène Tristan PETITGIRARD Avec :Amaury de CRAYENCOURBenoit SOLÈSAnne PLANTEY À la rencontre de Jack London…Été 1913. Depuis sa libération, Ed Morrell se bat pour que son ami, Jacob Heimer, échappe à la peine de mort. Frappée par ce combat, Charmian, épouse du célèbre écrivain Jack London, invite Ed dans leur vaste propriété « La Maison du Loup ». Son objectif est de provoquer chez Jack, en perte d’inspiration, une sorte d’étincelle. Ed parviendra-t-il à sauver Jacob ? Jack London écrira-t-il un nouveau roman ?Jack London a eu mille vies : marin, chercheur d’or, journaliste, romancier. Autant d’expériences qui ont irrigué son œuvre dans laquelle l’autobiographie et le combat pour la vie occupent une place primordiale. Autodidacte, il devint, par un travail forcené, l’écrivain le plus illustre des États-Unis, publiant de son vivant une quarantaine d’ouvrages, traduits dans le monde entier, parmi lesquels « L’appel du monde sauvage », « Croc-Blanc » et « Martin Eden ». « La maison du loup » est la nouvelle pièce des créateurs de « La machine de Turing » (4 Molières 2019).Note de l’auteur :Pendant le confinement, alors que nous étions tous enfermés, j’ai ressenti un désir d’évasion, de voyage. Alors, j’ai relu Jules Verne, Stevenson, Kerouac et bien sûr… Jack London ! En relisant son « Martin Eden », j’ai découvert l’existence d’un autre roman, son dernier chef-d’oeuvre : « Le vagabond des étoiles ». Ce livre relate l’histoire d’un prisonnier qui se retrouve « confiné à l’isolement » dans une cellule de deux mètres sur trois. Le contraire du voyage, en quelque sorte. Pour échapper à la torture de la camisole de force, pratique courante à l’époque, son voisin de cellule lui enseigne (en communiquant en morse) une technique d’autohypnose lui permettant de « quitter son corps », pour entreprendre un véritable voyage mental, un « voyage astral »… le comble du voyage, finalement !Là, j’ai découvert que ce prisonnier avait vraiment existé. Il s’appelait Ed Morrell. Et c’est donc lui qui avait directement inspiré Jack London ! Dès lors, j’ai voulu imaginer leur rencontre, orchestrée par la femme de Jack, Charmian… Si « Le vagabond des étoiles » célèbre « la supériorité de l’esprit sur le corps », « La maison du loup » aborde bien d’autres sujets intemporels : l’inspiration, le retour à la nature, l’addiction à l’alcool, le traitement infligé aux animaux, la place des femmes dans la société, les violences policières, la peine de mort… Et la torture subie par Ed nous rappelle la supplique désespérée de George Floyd. Jack London était un écrivain engagé, un aventurier intrépide, un explorateur de l’âme humaine. Partons à sa rencontre ! Car finalement, l’objectif commun, pour ses personnages, pour le lecteur, ou pour le spectateur, n’est-ce pas… l’évasion ? Informations pratiques :Durée : 1h30Genre : Théâtre contemporain / Pièce historique La Maison du Loup de Benoit Solès La Maison du Loup de Benoit Solès

