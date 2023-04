Ressources Humaines – Théâtre Paris Villette THEATRE PARIS VILLETTE – GDE SALLE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Ressources Humaines – Théâtre Paris Villette THEATRE PARIS VILLETTE – GDE SALLE, 27 juin 2023, PARIS. Ressources Humaines – Théâtre Paris Villette THEATRE PARIS VILLETTE – GDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-06-27 à 20:00 (2023-06-27 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. RESSOURCES HUMAINESÉlise Noiraudd’après le film de Laurent Cantet Après de brillantes études dans une grande école de commerce parisienne, un fils d’ouvrier revient dans le village où il a grandi, pour faire un stage au service des ressources humaines dans l’usine où travaille son père. Écartelé entre deux mondes et confronté à cette position de « transfuge de classe », il va se rendre compte que son stage sert de couverture à un plan social dont son propre père doit faire les frais. Ascension professionnelle ou fidélité familiale, réussite individuelle ou lutte collective, le jeune homme devra choisir. N° téléphone accès PMR : 01 40 03 74 20 Ressources Humaines (Elise Noiraud) Ressources Humaines (Elise Noiraud) Votre billet est ici THEATRE PARIS VILLETTE – GDE SALLE PARIS 211, AVENUE JEAN JAURÈS Paris 22.0

