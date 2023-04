Trigger Warning (Lingua Ignota) – Théâtre Paris Villette THEATRE PARIS VILLETTE – GDE SALLE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Trigger Warning (Lingua Ignota) – Théâtre Paris Villette
24 mai 2023, PARIS
2023-05-24 à 20:00
Tarif : 22.0 euros

TRIGGER WARNING (LINGUA IGNOTA)
Marcos Caramés-Blanco / Maëlle Dequiedt
3h58. Une chambre mansardée. Murs en briques grises. Une fenêtre. Zed s'affale dans son lit, plaque son visage dans un coussin, puis relève la tête. Des écouteurs à ses oreilles, des cheveux en pétard, roses, verts ou bleus, du fard à paupières rose, vert ou bleu, un gros trait d'eyeliner, de longs faux-ongles noirs. Zed scrolle sur son smartphone. « Vous aussi quand vous arrivez pas à dormir vous savez plus qui vous êtes ? »

Le trigger warning, pratique répandue dans les réseaux sociaux et les médias féministes, consiste en un avertissement écrit prévenant qu'un contenu (œuvre, article, post, vidéo) peut contenir des éléments susceptibles de déclencher ou réactiver un traumatisme psychologique à une personne.

N° téléphone accès PMR : 01 40 03 74 20

