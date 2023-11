Le Mystère Sunny – Théâtre Montparnasse, Paris THEATRE MONTPARNASSE, 3 décembre 2023, PARIS.

Le Mystère Sunny – Théâtre Montparnasse, Paris THEATRE MONTPARNASSE. Un spectacle à la date du 2023-12-03 à 15:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 24.0 à 70.7 euros.

Théâtre Montparnasse (L.1-1006452) présente ce spectacle LE MYSTÈRE SUNNY d’Alain TEULIÉmise en scène Dominique GUILLO avec Patrick CHESNAIS et Nicolas BRIANCON décor Jean HAAS – costumes Jean-Daniel VUILLERMOZ lumières Laurent BÉAL assisté de Didier BRUNassistant à la mise en scène Grégory JUPPIN Genre : Théâtre contemporain Dix ans après son acquittement – il était accusé du meurtre de sa femme, Sunny – Claus Von Bülow retrouve à New York son ancien avocat, Alain Dershowitz. C’est Noël.Au-delà du mystère qui entoure cette « Affaire », nous assistons surtout à une joute sans merci. Claus a-t-il oui ou non tué sa femme ? Ces deux hommes de caractère tentent jusqu’au bout de sortir vainqueurs d’une rencontre au cours de laquelle tous les coups sont permis. Ils sont manipulateurs, mégalomanes, comiques, vous allez les aimer. AVANT-PREMIÈRE LE MARDI 12 SEPTEMBRE 2023Tarif spécial / avant-première à – 50% le 12 septembre uniquementN° téléphone accès PMR : 0143228305 Le Mystère Sunny Le Mystère Sunny

THEATRE MONTPARNASSE PARIS 31, rue de la Gaité Paris

