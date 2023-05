Adieu Monsieur Haffmann – Théâtre Montparnasse, Paris THEATRE MONTPARNASSE, 27 avril 2023, PARIS.

Théâtre Montparnasse (1-1006452) présente ce spectacle. ADIEU MONSIEUR HAFFMANN Après son triomphe au Petit Montparnasse, ses 4 Molières et une adaptation au cinéma, Adieu Monsieur Haffmann revient, dans la grande salle cette fois, pour y fêter sa 1000 ème représentation ! Paris, 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. Joseph Haffmann propose à son employé Pierre Vigneau de lui confier sa bijouterie, s’il accepte de le cacher en attendant que la situation s’améliore. Pierre prendra-t-il le risque d’héberger clandestinement son “ancien” patron dans les murs de la boutique ? Et si oui, à quelle condition ? « Une très belle création.» – Le Point« L’intelligence et l’émotion sont au rendez-vous. » – Figaroscope « Bien écrit, bien monté, bien joué, ce spectacle est un bijou. » – L’Obs « Tout en pudeur et délicatesse. Les comédiens sont épatants. Du charme et de l’émotion. » – Télérama « Remarquable à tous points de vue. » – Le Parisien Avec en alternance: Alexis MONCORGÉ, Yohan GENIN, Marc SIEMIATYCKI, Philippe AWAT, Amandine LONGEAC, Charlotte MATZNEFF, Herrade VON MEIER, Jean-Philippe DAGUERRE, Philippe WEISSERT, Bruno Fontaine et Franck DESMEDT. Texte et mise en scène: Jean-Philippe DAGUERREDécor: Caroline MEXME – Musique / assistanat à la mise en scène: Hervé HAINELumières : Aurélien AMSELLEM – Costumes: Virginie HCollaboration artistique: Laurence POLLET-VILLARD 6 nominations pour les MOLIÈRES 2018 dont 4 MOLIÈRES remportésMeilleur spectacle du Théâtre Privé / Meilleur auteur francophone vivant – Jean-Philippe DAGUERRE Meilleur comédien dans un second rôle – Franck DESMEDT / Révélation féminine – Julie CAVANNA ADIEU MONSIEUR HAFFMANN ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

THEATRE MONTPARNASSE PARIS 31, rue de la Gaité Paris

