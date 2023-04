Fabrice Luchini – Théâtre Montparnasse, Paris THEATRE MONTPARNASSE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Fabrice Luchini – Théâtre Montparnasse, Paris THEATRE MONTPARNASSE, 3 avril 2023, PARIS. Fabrice Luchini – Théâtre Montparnasse, Paris THEATRE MONTPARNASSE. Un spectacle à la date du 2023-04-03 à 19:30 (2023-04-03 au ). Tarif : 26.2 à 77.9 euros. Fabrice LUCHINI La Fontaine et le Confinementavec: Fabrice LUCHINIspectacle de : Fabrice LUCHINImise en scène: Emmanuelle GARASSINOPendant l’année du confinement, j’ai travaillé (modestement) sur trois grands auteurs : Jean de la Fontaine, Blaise Pascal et Charles Baudelaire. Ils m’ont tellement passionné que j’ai décidé d’en faire un spectacle qui s’appelle « La Fontaine et le Confinement ». » Impayable Fabrice LUCHINI » – Le Monde » Un régal » – Le Point » Un moment formidable, on s’amuse » – France InterDurée de la représentation : 2h00Attention, les représentations commencent à l’heure et aucun retardataire ne peut être accepté dans la salle, pour ne pas perturber le bon déroulement du spectacle. Fabrice Luchini Votre billet est ici THEATRE MONTPARNASSE PARIS 31, rue de la Gaité Paris 26.2

EUR26.2. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu THEATRE MONTPARNASSE Adresse 31, rue de la Gaité Ville PARIS Departement Paris Tarif 26.2 77.9 Lieu Ville THEATRE MONTPARNASSE PARIS

THEATRE MONTPARNASSE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fabrice Luchini – Théâtre Montparnasse, Paris THEATRE MONTPARNASSE 2023-04-03 was last modified: by Fabrice Luchini – Théâtre Montparnasse, Paris THEATRE MONTPARNASSE THEATRE MONTPARNASSE 3 avril 2023 THEATRE MONTPARNASSE PARIS

PARIS Paris