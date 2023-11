Le Merle Blanc de Musset THEATRE MONTMARTRE GALABRU, 28 janvier 2024, PARIS.

Le Merle Blanc de Musset THEATRE MONTMARTRE GALABRU. Un spectacle à la date du 2024-01-28 à 20:30 (2024-01-07 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

En 1842, suite à sa rupture avec George Sand, Alfred de Musset écrit « Histoire d’un Merle Blanc ». Un récit qui lui permet, tant de dresser la critique de son entourage poétique que de faire la satire de sa propre carrière. En 2023, Charlotte Tocco met en lumière ce texte classique, qu’elle agrémente de pensées modernes. Sur scène, neuf comédiens et comédiennes interprètent avec passion leurs personnages métaphoriques sur une bande originale signée Pink Floyd. Après un succès au festival d’Avignon Off 2023, Charlotte Tocco et sa troupe reviennent au Montmartre Galabru pour vous présenter le Merle Blanc de Musset. Charlotte Tocco Charlotte Tocco

Votre billet est ici

THEATRE MONTMARTRE GALABRU PARIS 4 RUE DE L’ARMÉE D’ORIENT Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici