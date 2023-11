Ca N’Intéresse Personne ? THEATRE MONTMARTRE GALABRU Catégorie d’Évènement: Paris Ca N’Intéresse Personne ? THEATRE MONTMARTRE GALABRU, 29 novembre 2023, PARIS. Ca N’Intéresse Personne ? THEATRE MONTMARTRE GALABRU. Un spectacle à la date du 2023-11-29 à 19:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Il paraît qu’aujourd’hui, pour percer dans ce métier, il faut être drôle. Ce spectacle est le résultat de cette tentative mais avec une dimension philosophico-métaphysico- branletoilanouillo… Parce qu’en éternel nostalgique (qui porte un regard amusé sur ce qui ne paraît pas du tout amusant), je n’ai pas pu me débarrasser de mes mauvaises habitudes : la littérature, Marcel Proust, la pensée en trois parties. Bref. Je ne suis pas drôle. Ah oui, je joue plein de personnages de ma vie. Ça, c’est quand même amusant. Ca N’Intéresse Personne ? Votre billet est ici THEATRE MONTMARTRE GALABRU PARIS 4 RUE DE L’ARMÉE D’ORIENT Paris 22.0

