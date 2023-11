Un Stylo dans la Tête THEATRE MONTMARTRE GALABRU Catégorie d’Évènement: Paris Un Stylo dans la Tête THEATRE MONTMARTRE GALABRU, 23 novembre 2023, PARIS. Un Stylo dans la Tête THEATRE MONTMARTRE GALABRU. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 21:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Peut-on rire de ses amis sans risquer de les perdre ?Victor Aubrac, auteur à succès, a invité ses meilleurs amis à dîner pour leur annoncer qu’il s’est inspiré de leurs histoires pour écrire sa nouvelle comédie.Deux sœurs névrosées, l’ex de sa femme et un ami gay se découvrent alors les héros malgré eux d’une pièce de théâtre. Mais la perspective de voir leurs vies étalées aux yeux de tous, ne va pas enchanter tout le monde et la soirée va virer au règlement de compte.Peut-on rire de ses amis sans risquer de les perdre ?Nos traits de caractère nous appartiennent-ils ? Jean Dell Jean Dell Votre billet est ici THEATRE MONTMARTRE GALABRU PARIS 4 RUE DE L’ARMÉE D’ORIENT Paris 22.0

THEATRE MONTMARTRE GALABRU
4 RUE DE L'ARMÉE D'ORIENT
PARIS

