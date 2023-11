Tout Le Monde Ecrit des Chansons THEATRE MONTMARTRE GALABRU, 16 novembre 2023, PARIS.

Tout Le Monde Ecrit des Chansons THEATRE MONTMARTRE GALABRU. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 19:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Tout le monde compose des chansons. Tout le temps. Sous la douche, en marchant, dans la voiture… Certains – et c’est le cas de Julien Joubert – ont décidé d’en faire leur métier. Cette pièce ne vous donnera pas la recette pour écrire un tube mais elle permettra à chacun – qu’il soit musicien ou non – de pénétrer de manière ludique et théâtrale, les mystères de la composition. À l’issue de cette soirée, harmonie, mélodie, prosodie, modulation… n’auront plus de secrets pour vous. En 1h 20 environ, vous aurez : composé une chanson, traversé l’histoire de la musique, pénétré un peu la vie d’un compositeur vivant, mais surtout, vous aurez ri ! Une séance pour petits (à partir de 7 ans) et grands (jusqu’à 2,08 m) Julien Joubert Julien Joubert

Votre billet est ici

THEATRE MONTMARTRE GALABRU PARIS 4 RUE DE L’ARMÉE D’ORIENT Paris

