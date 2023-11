Charles IV – Théâtre Montmartre Galabru – Paris THEATRE MONTMARTRE GALABRU, 12 novembre 2023, PARIS.

Charles IV – Théâtre Montmartre Galabru – Paris THEATRE MONTMARTRE GALABRU. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 18:30 (2023-11-12 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Résumé À leur retour victorieux de guerre, les quatre frères d’Harmont, fils du Roi, assistent impuissants au décès de leur père, emporté par la maladie. Charles, son premier fils, est désigné pour lui succéder sur le trône. Mais très affecté par cette épreuve, il peine à prendre la décision de se faire couronner. De son côté, son plus jeune frère, Franck, commence à dresser ses deux autres aînés contre l’héritier du trône afin d’usurper la couronne. Alors que tous trois tendent une embuscade au nouveau Roi et l’assassinent, ils seront pris de cours par son retour impromptu d’entre les morts. Mais Charles n’est plus celui qu’il était. Affecté par un dédoublement de personnalité le faisant tomber progressivement dans la folie, il se transformera petit à petit en meurtrier sanguinaire avide de vengeance. William Debrock propose une forme de théâtre de fiction mêlant à la fois texte, création musicale originale et combat scénique. L’auteur et metteur en scène invite à découvrir une histoire originale tirée de sa quadrilogie dramaturgique Atropos, au croisement du théâtre classique et de l’heroic fantasy. Charles IV – Théâtre Montmartre Galabru – Paris

