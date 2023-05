Fini la Comédie Confidence à Dalida THEATRE MONTMARTRE GALABRU, 11 septembre 2023, PARIS.

SEUL EN SCENE AUTOBIOGRAPHIQUEDans son cabinet de podologie, Fred attend sa dernière patiente. Il pose un vinyle sur la platine. La joyeuse nostalgie du Lambeth Walk le plonge dans ses souvenirs… De l’adolescence marquée par la peur et la honte, à la sortie de sa chrysalide, son idole l’aura toujours accompagné. Il est prêt aujourd’hui à se raconter. Fini la comédie !… Ces drôles de confidences sur la fréquence, c’est bien sûr l’hommage du fan à l’artiste, c’est aussi la reconnaissance de celui qui se (re)connaît grâce à celle qui ne le connaît pas. Le répertoire de Dalida, sa Dali, comme un écho des moments clefs de son existence, et son parcours, comme un message d’espoir à tous ceux qui souffrent de leur différence… Parfois cocasse, parfois douloureuse, toujours tendre et sincère, Fred Faure nous interprète la bande son de sa vie. Fini la Comédie Confidence à Dalida

