Julia Palombe, Fantasy – Théâtre Montmartre Galabru, Paris THEATRE MONTMARTRE GALABRU, 8 avril 2023, PARIS.

Julia Palombe, Fantasy – Théâtre Montmartre Galabru, Paris THEATRE MONTMARTRE GALABRU. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 21:30 (2023-04-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Le One Woman Chaud qui met en scène tes fantasmes! Julia Palombe revient avec un nouveau spectacle totalement déjanté et novateur. Chut, c’est interdit aux moins de 18 ans… Le concept est simple : à l’entrée du théâtre, le public écrit anonymement sur un bout de papier son fantasme et le jette dans un seau à champagne! Ouh ça pétille… Du bout des doigts, la Palombe pioche dans vos désirs les plus secrets et fait monter la température! Et toi, quel est ton fantasme? Julia Palombe Julia Palombe

Votre billet est ici

THEATRE MONTMARTRE GALABRU PARIS 4 RUE DE L’ARMÉE D’ORIENT Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici