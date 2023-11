Le Roi Lion, Saison 3 – Théâtre Mogador, Paris THEATRE MOGADOR, 6 janvier 2024, PARIS.

Le Roi Lion, Saison 3 – Théâtre Mogador, Paris THEATRE MOGADOR. Un spectacle à la date du 2024-01-06 à 20:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 35.0 à 135.0 euros.

LE ROI LION Fort de son succès incontestable, la comédie musicale du Roi Lion aura fait rugir de bonheur plus de 700 000 spectateurs en moins d’un an en France ! L’histoire en quelques mots :Situé dans le majestueux décor de la Plaine du Serengeti et rythmé par les tonalités évocatrices de l’Afrique, la Comédie Musicale de Disney raconte l’histoire aussi puissante qu’émouvante de Simba – l’épopée pleine d’aventures de sa marche vers son destin de Roi de la Terre des Lions. Le Roi Lion est un spectacle unique qui ravit les petits comme les grands. À votre tour, embarquez dans la fantastique aventure de l’histoire de la vie. Ouverture des portes 1h avant le spectacle, soit :- 19h pour les séances à 20h- 14h pour les séances à 15h LE ROI LION SORT DE SCÈNE : Découvrez l’exposition du Roi Lion au Théâtre Mogador ! Il y a vingt-cinq ans naissait la comédie musicale du Roi Lion à Minneapolis, avant de partir à la conquête de Broadway, Londres, Hambourg, Tokyo, Paris, etc. Elle deviendra le plus grand succès de tous les temps avec 110 millions de spectateurs dans le monde, fascinés par la magie de ce spectacle à nul autre pareil. Comment a-t-il été imaginé ? Qui en a conçu les ressorts ? Pourquoi ce spectacle parle-t-il à tous et fait résonner chez chacun des émotions uniques ? Qu’est-ce qui explique son succès et sa longévité ? Donnez-vous une chance de venir le découvrir grâce à l’exposition Le Roi Lion, exclusivement au théâtre Mogador Paris. Riche de nombreux textes explicatifs, de croquis originaux, de documents exceptionnels, d’accessoires et de costumes, cette exposition retrace la genèse de cette merveilleuse épopée, de l’idée originelle à sa première création en 1997. Ponctuées de citations de Julie Taymor, la géniale metteuse en scène qui en est à l’origine, les différentes sections de cette exposition permettent d’en cerner la créativité et de faire un saut dans le temps, au sein des ateliers et des coulisses du spectacle. Le spectacle est accessible aux personnes en situation de handicap, pour tout renseignement accessibilité@stage-entertainment.com Dans le respect des règles sanitaire en vigueur. Le Roi Lion Le Roi Lion

THEATRE MOGADOR PARIS 25, rue de Mogador Paris

