Cabaret Canaille – Théâtre Michel, Paris THEATRE MICHEL, 3 décembre 2023, PARIS.

Cabaret Canaille – Théâtre Michel, Paris THEATRE MICHEL. Un spectacle à la date du 2023-12-03 à 20:30 (2023-11-12 au ). Tarif : 26.1 à 31.6 euros.

La Comédie de Paris (Lic.1-1043278 2-1043279 3-1043280) présente ce spectacle. CABARET CANAILLE De Valentina Del Pearls Glamour, humour et paillettes. Poussez les portes du Cabaret Canaille : un cabaret burlesque, drôle et beau mettant en sceÌne des femmes jouant de leurs formes avec glamour et second degréì. Poussez les portes du Cabaret Canaille et allez aÌ la rencontre de ses pensionnaires : chanteuses, malfrats et effeuilleuses burlesques… Pour son nouveau spectacle, la troupe du Cabaret Burlesque de Valentina del Pearls a arrêté sa machine aÌ voyager dans le temps dans les années 1920 aÌ 1940, pour raconter avec fantaisie l’Âge d’Or du Burlesque américain et ses effeuilleuses érigées au rang de star. Derrière les plumes et les paillettes, c’est aussi l’histoire d’une désobéissance féminine. Ou comment des lois, la censure et surtout les moyens de la contourner, façonnèrent cet ancêtre du strip-tease élevé au rang d’art. Il fait si bon être une canaille. Les gentilles filles vont au paradis, certes, mais les autres vont bien là où elles veulent… Réservation PMR: 01.42.81.00.11 Cabaret Canaille Cabaret Canaille

Votre billet est ici

THEATRE MICHEL PARIS 38, rue des Mathurins Paris

26.1

EUR26.1.

Votre billet est ici