SPACE WARSLa 1ère Parodie Intergalactique pour Enfants, Ados et Droïdes.Dans la navette impériale du Seigneur Bad Bador, la Princesse Sheila tente d’échapper aux Soldats de l’Empire qui sont à sa poursuite… Avant d’être rattrapée, elle parvient à envoyer un appel à l’aide à son vieil ami Obione Two Three. Ce dernier décide alors avec le soutien de son jeune disciple, Jean-Luc Walker, de partir à son secours.Parviendront-ils à la libérer ? Pourquoi Bad Bador s’en prend-il à la Princesse ?La vitesse lumière fonctionne-t-elle dans le noir ?Superman a-t-il des slips rouges de rechange ?Et surtout Jean-Luc Walker trouvera-t-il la force… d’arrêter sa crise d’adolescence ?Vous trouverez toutes les réponses à ces questions et bien d’autres encore, en embarquant avec nos héros à bord de notre navette intergalactique direction … « Space Wars !! » Après les succès d’Ados, du Bossu de Notre Dame, d’Au Pays du Père Noël ou encore de Chevaliers Princesse et Dragon, Olivier Solivérès nous embarque à travers la galaxie dans un spectacle d’aventure et d’humour pour toute la famille ! Dans un décor en vidéo 3D, vous retrouverez 5 comédiens aux multiples facettes, des robots aux écrous qui suintent, des sabres lasers avec et sans piles, un poireau et même, pour la 1ère fois dans un spectacle jeune public : de véritables hologrammes ! Avec : Jérémy Barrière / Jason Rolland / Sophie Girardon / Olivier Denizet / Pascal Buil Pascal Buil, Sophie Girardon, Jason Rolland, Olivier Denizet, Jérémy Barrière

THEATRE MICHEL PARIS 38, rue des Mathurins Paris

