Le Journal d’Audrey Hepburn – Théâtre des Mathurins, Paris THEATRE MATHURINS – PETITE SALLE, 18 novembre 2023, PARIS.

Le Journal d’Audrey Hepburn – Théâtre des Mathurins, Paris THEATRE MATHURINS – PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 19:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 29.5 à 29.5 euros.

JCAP (PLATESV-R-2022-012062) présente LE JOURNAL D’AUDREY HEPBURN Durée : 70 mn De, mise en scène et avec Gala Vinogradova Sassoon Voix off Aurélie Tasini (Anne Frank) et Jean-Jacques Nyssen (Frederic Mitterrand), Piano Yana Yunker Collaborations artistiques: Clement De Dadelsen (Direction d’acteur) Catherine Hubeau (Direction d’acteur) Nathalia Malina (Costumes et décors)Yoshie Poyac (Chorégraphie) Jean-Jacques Nyssen (Conception sonore) Fille d’une baronne néerlandaise et abandonnée par son père dès son enfance, meurtrie par la guerre dans son adolescence, Audrey Hepburn rêvait d’être une ballerine ; Le souhaitant de toutes ses forces, comme font ceux qui n’ont aucune autre source d’amour et de confiance. Après la guerre, elle découvre le manuscrit d’une toute jeune fille, née au même moment, ayant vécu au même endroit pendant la même guerre : Anne Frank. Ses mots pleins de sagesse, de sensualité et d’une joie de vivre pure et contagieuse, vont accompagner Audrey tout au long de sa vie. Elle ne sera jamais ballerine mais elle deviendra l’icône la plus mystérieuse et la plus noble dans l’histoire du cinéma défendant en priorité la cause des enfants au détriment de sa notoriété. La pièce évoque la personnalité rebelle de l’icône et parcourt les méandres sur lesquels s’est fondée cette personnalité touchante, finement décalée mais puissamment sincère et éblouissante.Presse La Provence Nous nous trouvons en compagnie d’Audrey Hepburn Ruston … Personne aux valeurs profondes, fortes en convictions, et des principes rayonnants de sagesse. Gala Vinogradova, l’interprète, nous trouble par les souvenirs, l’histoire qu’elle fait sienne le temps d’une traversée. Le trouble se prolonge quand, dans cette traversée, on y rencontre, ce regard singulier, ce sourire franc, ces postures élégantes signées Audrey Jean-Jacques Nyssen, Gala Vinogradova Sassoon, Aurélie Tasini, Le Journal d’Audrey Hepburn Jean-Jacques Nyssen, Gala Vinogradova Sassoon, Aurélie Tasini, Le Journal d’Audrey Hepburn

Votre billet est ici

THEATRE MATHURINS – PETITE SALLE PARIS 36, rue des Mathurins Paris

29.5

EUR29.5.

Votre billet est ici