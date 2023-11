Un Gène Entre Nous – Théâtre des Mathurins, Paris THEATRE MATHURINS – PETITE SALLE, 15 novembre 2023, PARIS.

Un Gène Entre Nous – Théâtre des Mathurins, Paris THEATRE MATHURINS – PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 21:00. Tarif : 29.5 euros.

Le Théâtre des Mathurins (Licence: 1069724) présente ce spectacle. Un Gène entre nousDurée : 90mn Auteur : LOUIS-MICHEL COLLA Avec la participation amicale de FRÉDÉRIC SALDMANN Mise en scène : DAVID BRÉCOURT Comédiens : Stéphane Giletta, Déborah Elmalek et Laurent OlmedoLumières : Joffrey Kles Décors : Nils Zachariasen Présentation : Vivre 200 ans, jeunes et en bonne santé va devenir bientôt réalité. En effet, les chercheurs ont découvert le rat taupe nu. Ce petit mammifère est une merveille de la nature. Il est immunisé contre le vieillissement, contre toutes les maladies, contre la douleur et possède 93% de gènes communs avec l’homme. Les enjeux sont colossaux et les scientifiques sont sur les dents. Parmi eux, le professeur Frédéric Berkovitch et son assistante, Marie, chercheuse elle aussi, tentent d’extraire le gène de la jeunesse éternelle. Basée sur des faits scientifiques rigoureusement authentiques, avec la collaboration d’une équipe de chercheurs, la pièce nous entraîne sur le thème passionnant de la recherche médicale, sans oublier l’humour et l’amour ! « Un gène entre nous » est une comédie romantique, sensible et intelligente, traitant un sujet qui interpelle chacun d’entre nous : ne plus vieillir, ne plus être malade. Et si tout ça pouvait être vrai ? Un Gène entre nous Un Gène entre nous

Votre billet est ici

THEATRE MATHURINS – PETITE SALLE PARIS 36, rue des Mathurins Paris

29.5

EUR29.5.

