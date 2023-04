Oedipe is Your Love – Théâtre des Mathurins, Paris THEATRE MATHURINS – PETITE SALLE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Oedipe is Your Love – Théâtre des Mathurins, Paris THEATRE MATHURINS – PETITE SALLE, 5 avril 2023, PARIS. Oedipe is Your Love – Théâtre des Mathurins, Paris THEATRE MATHURINS – PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-04-05 à 19:00 (2023-04-05 au ). Tarif : 30.6 à 30.6 euros. DB&A (2 – 2-1037109) présente : OEDIPE IS YOUR LOVEŒdipe is your love nous met, avec humour et émotion, face à cette question : Et si aimer c’était aussi pouvoir quitter ? Avocat charismatique et reconnu, Paul, s’il est fou de sa fille, veille à la garder sous sa coupe dans le travail comme dans la vie. C’est aidée de Nathalie, sa nouvelle psychothérapeute, qu’Eva, 37 ans, va tenter de se libérer de cet amour envahissant. Mais Paul n’est pas décidé à changer ou si peu. Et Nathalie est loin de se douter du rôle qu’elle va jouer au sein de ce duo oedipien que rien ne semble pouvoir séparer. Paul réussira-t-il à laisser enfin exister Eva par elle-même ? Eva pourra-t-elle enfin s’affirmer face à lui ? Nathalie parviendra-t-elle à les aider au-delà de ce qu’elle pense ? Auteur : Déborah Elmalek et David BasantArtistes : Jean Dell, Elisa Servier, Déborah ElmalekMetteur en scène : David Basant Durée : 90 minutes Oedipe is your love Oedipe is your love Votre billet est ici THEATRE MATHURINS – PETITE SALLE PARIS 36, rue des Mathurins Paris 30.6

