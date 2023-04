Sens Dessus Dessous avec André Dussollier – Théâtre Marigny, Paris THEATRE MARIGNY, 24 mai 2023, PARIS.

Sens Dessus Dessous avec André Dussollier – Théâtre Marigny, Paris THEATRE MARIGNY. Un spectacle à la date du 2023-05-24 à 20:00 (2023-05-24 au ). Tarif : 23.0 à 59.0 euros.

Le théâtre Marigny présente (LR-21-14708/LR-21-014709) SENS DESSUS DESSOUSDe et avec André Dussolier »Quand on les dit, quand on les vit, ils prennent tout leur relief, ils acquièrent toute leur ampleur. Ces extraits de la littérature, ces poèmes, ces monologues, je les ai découverts avec ravissement. Ils m’accompagnent depuis toujours. J’ai envie de partager ces trésors en les faisant vivre sur scène, en les révélant hors de la place qu’ils occupent habituellement dans les livres et sur nos étagères, pour qu’ils aient l’occasion de se faire entendre indépendamment de la reconnaissance accordée à leurs auteurs. On les ressuscite si rarement. Ils appartiennent à tous les genres, à toutes les époques. Qu’ils soient écrits par Victor Hugo, Aragon, Charles Baudelaire, Roland Dubillard, Sacha Guitry, Henri Michaux, Raymond Devos, André Frédérique, L’abbé de L’Attaignant, la beauté les unit, leur originalité nous surprend ; ils sont de tous les temps. » André DussollierEn cas de retard, l’accès en salle ne sera pas garanti Sens Dessus Dessous de et avec André Dussollier Sens Dessus Dessous de et avec André Dussollier

THEATRE MARIGNY PARIS CARRÉ MARIGNY Paris

