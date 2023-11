Eva Rami dans Va Aimer – Théâtre l’Epic- Paris 18 THEATRE LEPIC, 14 novembre 2023, PARIS.

Eva Rami dans Va Aimer – Théâtre l’Epic- Paris 18 THEATRE LEPIC. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 20:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 35.2 à 35.2 euros.

Personne n’aime voir un oiseau enfermé, mais est-il si simple d’ouvrir sa cage ? A travers cette question pourtant simple, l’autrice et comédienne Eva Rami s’intéresse aux relations complexes de domination, de non-consentement et d’enfermement qui peuvent se mettre en place en amour. Dans son troisième seule-en-scène, elle incarne une nouvelle fois une multitude de personnages, notamment un groupe de femmes qui gravitent autour de l’héroïne Elsa. A la manière d’un chœur, et parfois d’un feu d’artifice, ces femmes vont accompagner l’héroïne dans son cheminement vers la libération, en tissant des liens avec leurs propres histoires. Avec humour et tendresse, mues par une affection parfois étouffante, toutes vont vouloir l’aider à sortir du silence qui la paralyse. « Un seul-en-scène marquant, intense et parfaitement maîtrisé » Le Monde « Spectacle puissant, drôle et poignant? » Le Parisien « Coup de coeur, magistral seule-en-scène » Marianne « Magnifique découverte, le spectacle à ne pas manquer » Topito « Un spectacle très puissant, une sensible performance » La Provence « Un spectacle très bien écrit et très bien joué, bravo. » Le Dauphiné Eva Rami dans Va Aimer

Votre billet est ici

THEATRE LEPIC PARIS 1, avenue Junot Paris

35.2

EUR35.2.

Votre billet est ici