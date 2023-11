Le Neveu de Rameau – Théâtre du Ranelagh, Paris THEATRE LE RANELAGH, 10 novembre 2023, PARIS.

Le Neveu de Rameau – Théâtre du Ranelagh, Paris THEATRE LE RANELAGH. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 38.5 à 44.0 euros.

LE NEVEU DE RAMEAUde DiderotMise en scène Jean-Pierre RUMEAUAdaptation Nicolas VAUDE, Nicolas MARIE, Olivier BAUMONTAvec Nicolas VAUDE & Gabiel Le DOZE Olivier BAUMONT, clavecin Lumière Florent BARNAUD Costumes Pascale BORDET assistée de Mona Le THANHEntre un philosophe et ‘le plus bizarre personnage de ce pays’ s’engage une conversation étincelante, drôle et explosive signée Diderot. « Ce dialogue éclate comme une bombe au beau milieu de la littérature française » en dira Goethe. En 200 ans, il n’a pas pris une ride !LA PRESSE EN PARLELE FIGARO “Un échange subtil, léger, profond, d’une criante modernité“ TÉLÉRAMA “Nicolas Vaude flamboie littéralement sur scène“ LE POINT “A ne pas manquer“Durée : 1h30Réservation PMR : 01 42 88 64 44 / entrée arrière : 2 rue des marronniersOuverture du théâtre h-1 / Métro 9 La Muette ou 6 Passy – RER C Boulainvilliers – Bus 22, 32, 52, 70, 72Parkings 18 rue du Ranelagh / 19 et 80 rue de Passy / 7 av. du Président Kennedy Le Neveu de Rameau Le Neveu de Rameau

Votre billet est ici

THEATRE LE RANELAGH PARIS 5, rue des Vignes Paris

38.5

EUR38.5.

Votre billet est ici