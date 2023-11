L’Antichambre – Théâtre du Ranelagh, Paris THEATRE LE RANELAGH, 9 novembre 2023, PARIS.

L’Antichambre – Théâtre du Ranelagh, Paris THEATRE LE RANELAGH. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 19:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 33.0 à 38.5 euros.

Le Théâtre du Ranelagh (L-R-21-8986) et L’alpha théâtre présentent Théatre———–L’ANTICHAMBREde Jean-Claude BRISVILLEMise en scène Tristan Le DOZEAvec Céline YVON, Marguerite MOUSSET & Rémy JOUVIN Lumière Stéphane BALNY / Costumes Jérôme RAGONParis, 1750. À cinquante ans Marie du Deffand tient un des salons les plus réputés de la Capitale. Son esprit y attire et fascine les grands hommes de l’époque, aristocrates, hommes de lettres ou de sciences. La cécité la guette : Marie doit se trouver une lectrice, elle choisit la fille illégitime de son frère, mais à une condition…Informations pratiques:Durée : Réservation PMR : 01 42 88 64 44 / entrée arrière : 2 rue des marronniersOuverture du théâtre h-1 / Métro 9 La Muette ou 6 Passy – RER C Boulainvilliers – Bus 22, 32, 52, 70, 72Parkings 18 rue du Ranelagh / 19 et 80 rue de Passy / 7 av. du Président Kennedy L’antichambre L’antichambre

Votre billet est ici

THEATRE LE RANELAGH PARIS 5, rue des Vignes Paris

33.0

EUR33.0.

Votre billet est ici