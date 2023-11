Marion Duchesne Change, Théâtre le Bout à Paris THEATRE LE BOUT, 25 janvier 2024, PARIS.

Un spectacle à la date du 2024-01-25 à 19:45. Tarif : 22.0 euros.

MARION DUCHESNE dans « CHANGER » De et Joué par Marion Duchesne Mise en scène : Delphine Grand (Durée 1h) Changer de vie, est-ce que c’est facile ? Spoiler alert : c’est pas facile…mais c’est drôle ! Vous aussi, vous avez déjà eu envie de changer ? Changer de vie ? de job ? de ville ? de tête ? de projets ? Entre pression sociale et familiale, comment trouver qui on est et ce qu’on veut faire ? Marion vous présente avec humour son cheminement de réflexion vers de nouveaux choix ! Un spectacle sincère et plein d’autodérision qui regroupe les questionnements et les doutes d’une génération en quête de sens ! Delphine Grand, Marion Duchesne Marion Duchesne

THEATRE LE BOUT PARIS 6 RUE FROCHOT Paris

22.0

EUR22.0.

