Thomas Meyer – Pour ne Rien Dire THEATRE LE BOUT. Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 19:45. Tarif : 22.0 euros.

« POUR NE RIEN DIRE » De et Joué par Thomas Meyer Mise en Scène : Adèle Choubard et Martin karmann (Durée 1h) Alors euuuh bon du coup, bah comment dire… Dans ce spectacle on va suivre un personnage clownesque, à la fois poétique et attachant. Un personnage qui a du mal à parler mais qui parle à tout le monde. Un personnage maladroit qui est à contre-pied malgré lui. Un personnage qui, seul sur scène, donne vie à d’autres personnages. Un personnage qui se pose des questions sans intérêt mais parfois il suffit de retourner la question pour que « sans intérêt » devienne « intérêt-sans »… Le saviez-vous ? Prix de L’écriture du festival d’Igny 2022 Thomas Meyer Pour ne Rien Dire

THEATRE LE BOUT PARIS 6 RUE FROCHOT Paris

