Il Etait une Fois? Un Conte de Noël Improvisé THEATRE LE BOUT. Un spectacle à la date du 2023-12-26 à 10:30 (2023-12-23 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

« Il était une fois… Un conte de Noël improvisé » Un spectacle improvisé de : Séverine Caillaux Mise en scène : Séverine Caillaux À partir de 3 Ans, durée 50min Un conte de Noël inédit, improvisé grâce à l’imagination du public. Un sapin qui touche les étoiles, un Père Noël perdu dans le désert, un renne voleur de cadeaux … Où votre imagination nous emmènera-t-elle ? Ce conte de Noël improvisé donne vie aux idées proposées par le public et se crée en direct sous les yeux des spectateurs. Ce conte interactif et inédit alterne moments de narration et d’interprétation des personnages, plongeant petits et grands au cœur de l’action. Il était une fois… un conte de Noël qui n’existe qu’une seule fois ! Après son succès au festival Off d’Avignon et au festival Solidays, Séverine Caillaux revient pour inviter toutes les âmes d’enfants à un voyage au cœur de la féerie de Noël. Séverine Caillaux

THEATRE LE BOUT PARIS 6 RUE FROCHOT Paris

